Basel - Die Fluggesellschaft Swiss hat ihren rechtlichen Sitz von Basel nach Kloten verlegt - nach 23 Jahren. Damit ist sie wieder dort, wo auch die frühere National-Airline Swissair ansässig war. Der Wechsel von der Malzgasse 15 im Basler Viertel St.-Alban-Vorstadt an die Obstgartenstrasse 25 in Kloten wurde bereits am 9. Mai vollzogen, wie das Branchenportal Aerotelegraph am Montag berichtete. Der Domizilwechsel wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt ...

