2. Juni 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Aventis Energy Inc. ("Aventis" oder das "Unternehmen") (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Michael Mulberry in das Board of Directors des Unternehmen berufen wurde. Herr Mullberry wurde auch als ein unabhängiges Mitglied in den Prüfungsausschuss (Audit Committee) ernannt. Herr Todd Hanas tritt von seinem Amt als Direktor zurück und das Unternehmen wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Herr Mulberry, ehemaliger Direktor und CEO von Medaro Mining Corp. (2022-2025) sowie President von Copper Cowboy Resources Inc. (2008-2022), der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Tätigkeit bei Bergbauexplorationsunternehmen verfügt, sagt dazu: "Ich freue mich sehr, Aventis Energy in dieser entscheidenden Wachstumsphase beizutreten, denn das Unternehmen positioniert sich, um möglicherweise einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende zu leisten. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung die Fähigkeit des Teams stärken werde, Arbeitsprogramme umzusetzen und das Unternehmen weiterzuentwickeln."

Im Laufe seiner Karriere hatte Herr Mulberry verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem war er President, CEO und Direktor von Roogold Inc. (2018-2022) sowie Direktor und/oder leitender Angestellter bei Secova Metals Corp., Westkam Gold Corp. und World Organics Inc. Darüber hinaus hat Herr Mulberry für zahlreiche Bergbauexplorationsunternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Geotechnik, Projektmanagement, Logistik und Fachberatung erbracht. Zuletzt fungierte Herr Mulberry als Gründer, Direktor und President von FenexOro Gold Corp. (2017-2020) sowie als Gründer, Direktor und Chief Financial Officer von Benjamin Hill Gold Corp.

Mandeep Parmar, Interim Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Herrn Mulberry in unserem Board of Directors willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass die Erfahrungen und die Beiträge von Herrn Mulberry für das Unternehmen von großem Nutzen sein werden, und wir setzen unser Engagement fort, den Mehrwert für unsere Aktionäre zu steigern. Des Weiteren möchten wir Herrn Hanas für seinen Einsatz für das Unternehmen danken und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekt Corvus und dem Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (= 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Quellennachweis

Mineral Assessment Report 64E13-0054: Norbaska Mines Ltd., 1979-1980

SMDI# 2052: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2052 & Mineral Assessment Report MAW00047: Eagle Plains Resources Inc., 2011-2012

Vital Battery Metals Drills 20.5m of 1.21% Cu Including 5.0m of 2.22% Cu at Sting Copper Project., News Release, January 14, 2025. https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/14/3009258/0/en/Vital-Battery-Metals-Drills-20-5m-of-1-21-Cu-Including-5-0m-of-2-22-Cu-at-Sting-Copper-Project.html

Im Namen des Board of Directors

Mandeep Parmar

Interim Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", 'glauben' und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die operativen Kosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den potenziellen Nutzern der Ernennung des Direktors. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

