Paris - Der Vorstandschef des französischen Autozulieferers Valeo, Christophe Périllat, fordert eine "Local-Content-Klausel" für die Autoproduktion in Europa. "Europa sollte den Wettbewerb durch die chinesischen Autohersteller und die chinesischen Zulieferer begrüßen - vorausgesetzt, die Autos werden in Europa mit europäischen Komponenten montiert", sagte Périllat der "Welt" und dem Portal "Business Insider".



"Andere Länder haben längst solche Regeln, in Nordamerika gibt es die Auflage von 75 Prozent lokalen Bauteilen, Indien hat 80 Prozent eingeführt und China generiert den vollen Mehrwert des Autos im eigenen Land." Die französische Regierung unterstütze diese Forderung nachdrücklich, sagte Périllat. Bei der EU-Kommission sieht der Manager ein Umdenken hin zu solch einer Regelung. "Ich denke, Deutschland wird sich in dieser Frage noch bewegen", sagte er.



Périllat argumentiert mit einer Wettbewerbslücke von 35 Prozent, die zwischen Europa und China bestehe und sich allein durch Kostensenkungen und Reformen in der EU nicht ausgleichen lasse. "Wenn die chinesischen Autohersteller nach Europa kommen, ist unser Wettbewerbsproblem nicht gelöst. 75 Prozent des Wertes eines Autos stammen von Zulieferern", sagte er. Die Zölle der EU-Kommission auf chinesische Elektroautos seien nicht die richtige Lösung.





© 2025 dts Nachrichtenagentur