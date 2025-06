Forscher vom Fraunhofer ISE und KAUST haben die Rotationsbeschichtung bei der Produktion der Tandemsolarzellen ersetzt. Das neue Verfahren soll den Weg zur industriellen Produktion der neuen Photovoltaik-Technologie mit hohen Wirkungsgraden ebnen. Wissenschaftler der King Abdullah University of Science and Technology KAUST und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE arbeiten in einem Verbundprojekt daran, der Persowskit-Silizium-Tandemtechnologie zur Serienreife zu verhelfen. Ein wichtiger Schritt in Richtung industrielle Produktion sei nun mit einem neuen "Hybridverfahren" gelungen. ...

