Hamburg - Gegen den 72-jährigen Mann, der im Verdacht steht, für den Brand in einem Krankenhaus in Hamburg-Hohenfelde verantwortlich zu sein, ist inzwischen ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge erlassen worden.



Das teilte die Polizei Hamburg am Montag mit. Der Vorfall hatte sich in der Nacht zu Sonntag gegen 0:23 Uhr in der Alfredstraße ereignet. Bei dem Brand waren drei Männer im Alter von 84, 85 und 87 Jahren ums Leben gekommen.



Zudem wurden zahlreiche Personen verletzt, einige suchten später mit Symptomen medizinische Hilfe. Die genaue Zahl der Verletzten ist deshalb noch unklar. Am Sonntag ist zudem eine 72-jährige Patientin verstorben, die oberhalb der Geriatrie untergebracht war. Es wird untersucht, ob ihr Tod mit dem Brand zusammenhängt, so die Polizei.





© 2025 dts Nachrichtenagentur