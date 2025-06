Teslas Robotaxi-Vision tritt in die heiße Phase: Elon Musk zieht das Tempo an, um mit autonomen Fahrzeugen ein milliardenschweres Ride-Hailing-Imperium zu starten. Doch während die USA auf einen Durchbruch hoffen, kämpft Tesla in Europa mit massiven Absatzeinbrüchen und kritischen Schlagzeilen.Startschuss für Teslas autonomes Flaggschiff Tesla steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Das Unternehmen will nicht nur ein Robotaxi bauen, ...

