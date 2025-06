Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, schlug in früheren Äußerungen einen vorsichtig ausgewogenen Ton an und erkannte sowohl die anhaltenden Inflationsdrucke als auch die zunehmende Marktunsicherheit an.Wichtige ZitateTrotz Unsicherheit und Volatilität auf den Finanzmärkten ist die US-Wirtschaft widerstandsfähig.Der Arbeitsmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...