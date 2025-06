Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0000375115 Mycronic AB 02.06.2025 SE0025158629 Mycronic AB 03.06.2025 Tausch 1:2

NO0003043309 Kongsberg Gruppen AS 02.06.2025 NO0013536151 Kongsberg Gruppen AS 03.06.2025 Tausch 1:5

KYG9482E1008 Gogox Holdings Ltd. 02.06.2025 KYG9482E1180 Gogox Holdings Ltd. 03.06.2025 Tausch 10:1





