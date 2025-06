ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts aktueller Daten zu Verschreibungstrends bei Abnehmmitteln auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 dänischen Kronen belassen. Das Novo-Nordisk-Mittel Wegovy habe den höchsten Neupatientenzuwachs seit Jahresbeginn verzeichnet, schrieb Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Es könnte sich also um den Beginn einer Verbesserung handeln, auch wenn das Wachstum des Konkurrenten Eli Lilly stärker bleibe./tih/mis



