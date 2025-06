HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech angesichts einer Partnerschaft mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Der für seinen Corona-Impfstoff bekannte Mainzer Konzern habe sich höchst vorteilhafte Konditionen gesichert, schrieb Harry Gillis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Partnerschaft sei keine Überraschung und strategisch sinnvoll, da der Onkologie-Bereich äußerst wettbewerbsintensiv sei. Mit Bristol gebe es nun einen etablierten Partner mit der richtigen Infrastruktur, um verschiedene Studien in der dritten Phase parallel zu beschleunigen./tih/mis



