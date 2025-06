Wien - Nach dem Zusammenbruch des Immobilienkonzerns Signa rund um den in U-Haft sitzenden Investor René Benko versuchen die Insolvenzverwalter unter Hochdruck verbliebene Vermögenswerte zu Geld zu machen. Die Verwertungen bei der Teilgesellschaft Signa Prime, in der die Luxusobjekte der Immo-Gruppe gebündelt sind, sollen «bis Mitte/Ende 2026» vollständig abgewickelt sein, heisst es im Zweiten Bericht der Insolvenzverwalterin. In Summe seien 11,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...