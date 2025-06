DAX 24.000 - Widerstand oder Sprungbrett? Wochenausblick für Gold, Dow & Aktien (Nvidia, Zscaler,...)

Anzeige / Werbung

Während der DAX in der Vorwoche noch neue Allzeithochs generierte, stehen die US-Indizes noch in einer Konsolidierungsphase fest. Einzig der Nasdaq könnte es schaffen, mit dem Schwung bei vielen Einzelwerten auch im Index das bisherige Rekordhoch anzulaufen.

Politische Meldungen haben ebenfalls Einfluss, wie die Wahl in Polen für die EU oder auch der aktuelle Gegenangriff der Ukraine auf mehrere Flughäfen in Russland. Während Hersteller von Verteidigungssystemen weiter gefragt sind, wurde auch der Goldpreis zum Wochenstart gesucht. Mit einem Kursplus von rund 2 Prozent könnte damit auch die aktuelle Konsolidierung beendet sein und dort das Allzeithoch angelaufen werden.

Direkt zum Wochenstart kamen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie über die Ticker. In der Eurozone lagen wir im Mai mit 49,4 Punkten im Rahmen der Erwartungen, in Deutschland mit 48,3 Punkten wurden die Prognosen verfehlt.

Vor der anstehenden EZB-Sitzung am Donnerstag kann sich auch der Euro zum US-Dollar sehr gut behaupten. Wo liegen potenzielle Ziele und was ist am Donnerstag bei den Zinsen zu erwarten? Im Video zielen wir genauer auf diese Thematik ab.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Zunächst zogen wir Bilanz zur Reaktion der Aktien von NVIDIA auf die Quartalszahlen, die erneut die Erwartungen schlagen konnten. Doch bereits am Freitag standen Gewinnmitnahmen an. Damit wurde der Anlauf auf ein Allzeithoch und damit auch auf Rang 1 der wertvollsten US-Unternehmen erst einmal gestoppt.

Aus dem Technologiebereich gab es dennoch weitere positive Impulse, wie von Zscaler. Mit den starken Earnings wurden die Jahresziele angehoben. Wiederkehrende Umsätze sollen nun die magische Schwelle von 3 Milliarden US-Dollar auf Jahressicht übersteigen. Damit setzte sich die Aktie auf ein neues 3-Jahres-Hoch und zieht fast gleich mit der Entwicklung des Konkurrenten Crowdstrike, die wir uns in der Vorwoche genauer angesehen haben.

Der erste Impuls bei Salesforce auf die Quartalszahlen war auch positiv, ließ aber wie bei NVIDIA dann im zweiten Schwung nach. Das Unternehmen spart Personal im Servicebereich ein und läßt die KI dort aktiver werden. Im Verkaufssegment wurden jedoch weitere Mitarbeitende eingestellt, was für weiteres Wachstum im Unternehmen spricht, welches im Segement Software-as-a-Service weiterhin der Marktführer und ein direkter Konkurrent zu SAP aus dem DAX ist.

Mit steigenden Einkommen und moderater Inflation im Rücken können auch einige Konsumwerte ansteigen. Costco Wholesale ist ein Vertreter in den USA, der ähnlich einer Metro in Deutschland eine Vielzahl an Kunden bedient und ein breites Netz an Filialen aufweist. Der Aktienkurs steigt weiter sehr stetig an.

Die weiteren Quartalszahlen in den USA drehen sich auch mit Dollar Tree und Dollar General um dieses Segment. Aber auch die Automobilindustrie bekommt neue Daten, indem NIO (jetzt auch beim Thema autonomes Fahren aktiv) am Dienstag bereits seine Quartalszahlen vorstellt. MongoDB, DocuSign und Lululemon folgen ebenfalls.

