Paris/London/Zürich - Europas Börsen haben nach dem starken Mai am Montag einen mässigen Start in den Juni hingelegt. Erneute Spannungen in den zuletzt zumindest oberflächlich etwas beruhigten Handelskonflikten zwischen den USA auf der einen und China sowie der EU auf der anderen Seite drückten auf die Stimmung. Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre zeitweise deutlicheren Verluste eingrenzen oder sogar wettmachen - im Einklang mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...