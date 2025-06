Berlin - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen beklagt eine politische Polarisierung in Polen.



"Die polnische Gesellschaft ist politisch in zwei gleich große Hälften gespalten. Beide Seiten haben sich nichts zu sagen, kennen nur Sieg und nicht den Willen zum Kompromiss", sagte Röttgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Diese tiefe Spaltung habe nicht nur nationale, sondern auch europäische Konsequenzen: "Diese Situation schwächt Polen und Europa und hilft nur Putin." Selbst Letzteres könne Polen offensichtlich nicht zusammenführen.



In Polen wurde der rechtskonservative EU-Skeptiker Karol Nawrocki mit einer knappen Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Es wird erwartet, dass Nawrocki mögliche Reformen blockiert und damit den Kurs des amtierenden Präsidenten Andrzej Duda fortsetzt. Für die liberal-konservative Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk könnte das zu einer schweren Belastung werden.





