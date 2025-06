FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Gerresheimer angesichts gekürzter Jahresziele und der Dividendensenkung auf ein Mindestniveau von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 80 auf 50 Euro gekappt. Um das angeschlagene Investorenvertrauen zu stärken und den Fokus wieder auf die positiven Langfristperspektiven zu lenken, müsse Gerresheimer im zweiten Halbjahr "liefern", schrieb der Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Er berücksichtigt nun in seinem Modell neben niedrigerer Schätzungen auch einen höheren Abschlagsfaktor./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0LD6E6