EUR/GBP stabilisiert sich in der Hoffnung auf positive Entwicklungen und Gespräche in der EurozoneDie Produktionsdaten Europas zeigen leichte Anzeichen einer Verbesserung, was den Euro stärkt.EUR/GBP bewegt sich in Richtung des wichtigen 78,6%-Fibonacci-Widerstandsniveaus.Der Euro (EUR) konsolidiert sich am Montag gegenüber dem Pfund Sterling (GBP), ...

