Am 21. Mai hatten wir auf eine Trading-Chance hingewiesen. Im Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: "Die Endeavour Mining-Aktie ISIN: GB00BL6K5J42 ist im Mai sechsmal daran gescheitert, über die 27-Euro-Marke zu steigen. Nach dem letzten Test am 12. Mai gab es einen deutlichen Abverkauf, beim Tief von 23,94 Euro setzte eine schnelle Erholung ein. In fünf Tagen schaffte es die Aktie bis auf 26,00 Euro zu klettern, gelingt jetzt der Anstieg ...

