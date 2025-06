Tesla erlebt eine schwere Absatzkrise in Europa. Nach den neuesten Zahlen sind im Mai 2025 die Neuzulassungen in mehreren wichtigen Märkten dramatisch eingebrochen - und das trotz eines wachsenden Gesamtmarktes für Elektrofahrzeuge auf dem Kontinent. In Frankreich sanken die Tesla-Verkäufe um satte 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in Portugal sogar um 68 Prozent. Auch in Schweden (-53,7?%), den Niederlanden (-36?%) und Dänemark (-30,5?%) verzeichnete der US-Konzern herbe Rückschläge. Noch deutlicher ...

