© Foto: Polet Olivier/ABACA - abaca

Massive Ernteausfälle haben die Preise für Bohnenkaffee in den vergangenen 12 Monaten explodieren lassen. Das bekommen Kaffeetrinker auch hierzulande zu spüren.Der morgendliche Kaffeegenuss wird für Verbraucher in Deutschland immer mehr zur Kostenfrage. Die Preise für Bohnenkaffee sind im April um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamts am Montag mitteilte. Der Preissprung fällt deutlich stärker aus als bei Lebensmitteln insgesamt, die im gleichen Zeitraum nur um 2,8 Prozent teurer wurden. Auch die allgemeine Inflationsrate von 2,1 Prozent bleibt weit hinter dem Anstieg bei Kaffee zurück. Ein Blick auf die mittelfristige Entwicklung verdeutlicht …