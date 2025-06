Düsseldorf - Der Krankenstand in Nordrhein-Westfalen war im ersten Quartal durch eine starke Erkältungswelle geprägt.



"Die Beschäftigten in NRW hatten rund ein Fünftel mehr Fehltage wegen Atemwegsproblemen als im ersten Quartal 2024", heißt es in einer Auswertung der Krankenkasse DAK, über die die "Rheinische Post" in ihrer Dienstagsausgabe berichtet.



"Rund 40 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen waren im ersten Quartal mindestens einmal krankgeschrieben. Den größten Anteil am Krankenstand hatten Atemwegsprobleme. Auf Platz zwei folgten psychische Erkrankungen wie Depressionen und auf Platz drei Muskel-Skelett-Probleme wie Rückenschmerz."



Insgesamt gilt: "NRW liegt beim krankheitsbedingten Arbeitsausfall im oberen Mittelfeld", so die DAK weiter. "Der Krankenstand lag im ersten Quartal insgesamt bei 6,3 Prozent." Bundesweit seien es 6,0 Prozent. "Die Fehlzeiten in NRW liegen weiterhin auf einem hohen Niveau. Angesichts der anhaltenden Wirtschaftsschwäche kommt den Fehlzeiten der Beschäftigten eine besondere Bedeutung zu", sagte Klaus Overdiek, Landeschef der DAK.





