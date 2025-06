Berlin - Union, Linkspartei und FDP legen in der Wählergunst in dieser Woche leicht zu.



Das meldet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 26,5 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Linkspartei legt ebenfalls einen halben Punkt zu auf 10,5 Prozent und die FDP einen halben Punkt auf vier Prozent.



Bündnis90/Die Grünen (10,5 Prozent) und das BSW (vier Prozent) verlieren dagegen jeweils einen halben Prozentpunkt. AfD (24,5 Prozent) und SPD (16 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.



Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2025 insgesamt 2.002 Bürger befragt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur