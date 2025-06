© Foto: Marijan Murat - dpa-Bildfunk

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Q2-Umsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Evotec, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: DFV Deutsche Familienversicherung, Hauptversammlung in Frankfurt 10:00 Uhr, Deutschland: R. Stahl, Hauptversammlung in Pfedelbach 10:00 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Hauptversammlung in München 10:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: Hypoport, Hauptversammlung in Berlin …