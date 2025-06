Der spanische Verband der Verbände FEPEX lehnt den in Spanien ausgearbeiteten Gesetzentwurf zur Arbeitszeitverkürzung ab. Dieser entstand "ohne Berücksichtigung der Tarifverhandlungen und der Besonderheiten des Obst- und Gemüsesektors, einem der größten Beschäftigungsmotoren in der Landwirtschaft und in dem die Arbeitszeitkonten bis zu 45 % der...

Den vollständigen Artikel lesen ...