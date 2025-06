366,6 Millionen Tonnen Güter wurden im Jahr 2024 laut Statistik Austria von in Österreich zugelassenen Kraftfahrzeugen transportiert. Damit ist die beförderte Tonnage im In- und Ausland um 1,1 % geringer als im Jahr davor. Die Transportleistung verringerte sich um 0,3 % auf 26,0 Milliarden Tonnenkilometer. Nach Rückgängen in den ersten drei Quartalen gab es im 4....

