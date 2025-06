Daten von der FAO für 2023 zeigen, dass der Wert der in den Niederlanden produzierten Auberginen 59,56 Millionen EUR und der in Marokko 28,91 Millionen EUR betrug. Laut der andalusischen Regionalregierung belief sich der Wert der in Almería in der Saison 2023/24 produzierten Auberginen auf 125,6 Millionen EUR, berichtet Hortoinfo. Bildquelle: Pixabay Der Gesamtfeldwert der in...

Den vollständigen Artikel lesen ...