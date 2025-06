Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor den schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen von Dürren in Europa. Bei extremen Dürren könnten bis zu 15 % der Produktion in der Eurozone unter Druck geraten, berichtet Vilt.be. Bildquelle: Pixabay Die EZB betont, wie wichtig es ist, Wasserrisiken in die Finanzrisikobewertung von Banken einzubeziehen, da Wasserknappheit die...

Den vollständigen Artikel lesen ...