GBP/USD zieht sich von einem mehrtägigen Hoch zurück, da am Dienstag einige USD-Käufe auftauchen.Dovish-Erwartungen an die Fed und US-fiskalische Bedenken sollten jegliche signifikanten USD-Gewinne begrenzen.Händler blicken nun auf die Anhörungen zum Geldpolitischen Bericht der BoE vor den US JOLTS Job Openings-Daten.Das Währungspaar GBP/USD zieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...