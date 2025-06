NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der UBS von 22 auf 37 Franken angehoben und liegt damit nun wieder deutlich über dem aktuellen Börsenkurs. Entsprechend hob Joseph Dickerson sein Votum in der am Dienstag vorliegenden Neubewertung von "Hold" auf "Buy". Die Aktien hätten inzwischen sein schlechtestes Szenario hinsichtlich der Kapitalanforderungen eingepreist. Mehr Klarheit erhofft sich Dickerson am 6.Juni, wenn der Schweizer Bundesrat über neue Eigenkapitalanforderungen für Schweizer Banken, insbesondere für die ausländischen Tochtergesellschaften der UBS, entscheidet. Zudem rechnet der Experte mit anziehender Geschäftsdynamik./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 22:04 / ET

