Wiesbaden - Im Jahr 2024 hat es in Deutschland 31.000 gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilte, lebten in den sogenannten "Regenbogenfamilien" 50.000 Kinder.



Insgesamt gab es im Jahr 2024 in Deutschland knapp 8,4 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern, gut jede 200. davon war eine "Regenbogenfamilie". Gut 70 Prozent der Elternpaare in diesen Familien waren zwei Frauen (22.000), knapp 30 Prozent Männerpaare (9.000). Von allen 208.000 gleichgeschlechtlichen Paaren lebten 15 Prozent als "Regenbogenfamilie" mit Kindern unter 18 Jahren zusammen.



Legt man einen erweiterten Familienbegriff zugrunde, der auch Paare mit erwachsenen Kindern umfasst, lebten in Deutschland 38.000 "Regenbogenfamilien" mit 62.000 minderjährigen oder erwachsenen Kindern.





