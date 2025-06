Der stille Durchbruch? - Diese Meldung hat der Markt übersehen

Anzeige / Werbung

Eine winzige Spannung. Ein gigantischer Unterschied.

Stellen Sie sich vor, eine zentrale Technologie, auf der die Zukunft der Elektromobilität beruht, ist weltweit in Millionen Fahrzeugen im Einsatz, doch kaum jemand spricht über das eigentliche Problem: ihre Empfindlichkeit gegenüber Alter und Zellungleichgewicht.

Elektroauto-Batterien verlieren mit der Zeit nutzbare Kapazität. Nicht zwangsläufig durch Materialverschleiß, sondern durch das Auseinanderdriften der Zellspannungen. Dieser Effekt kann früh einsetzen, lange bevor ein Akku objektiv defekt ist. In der Praxis führt das häufig zu einem aufwändigen Austausch oder Recyclingprozess: mit hohen Kosten für Verbraucher, Hersteller und Umwelt.

Aber was, wenn es dafür eine elegantere Lösung gäbe?

Genau dieser Frage widmete sich ein börsennotiertes Unternehmen in einem aktuellen, dokumentierten Praxistest:

- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Meldung: Battery X Metals erzielt vollständige Kapazitätswiederherstellung bei einer realen, unausgeglichenen Batterie des zweithäufigsten Elektrofahrzeugs außerhalb der Herstellergarantie - im Rahmen eines ersten Praxistests

Originalmeldung: Battery X Metals Achieves Full Capacity Recovery on a Real-World Imbalanced Battery from the #2 Out-of-Warranty Electric Vehicle Model in the United States in Preliminary Trial

HIER zur Ad-hoc.

Erstmals dokumentiert: Volle Kapazitätsrückgewinnung im Praxistest

Ein gebrauchtes 96-Zellen-Batteriepaket eines Nissan Leaf - einem der meistverbreiteten E-Fahrzeuge außerhalb der Garantie in den Vereinigten Staaten - wurde mithilfe eines firmeneigenen Rebalancing-Systems elektronisch behandelt. Die Zellspannungen wurden präzise auf 4,20 Volt kalibriert - ein anerkannter Referenzwert für volle Kapazität.

Laut Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens wurde durch diese Maßnahme die ursprüngliche nutzbare Kapazität vollständig wiederhergestellt, ganz ohne chemische oder mechanische Eingriffe. Die zusätzlich reaktivierte Speichermenge betrug 1,95 Ah, was einer Verbesserung von ca. 3,9 % entsprach - obwohl die getestete Batterie als vergleichsweise gut erhalten galt.

Die entscheidende Frage: Was passiert bei stark gealterten Batterien?

Genau hier beginnt die wohl im nächsten Schritt strategisch relevante Anschlussfrage für Investoren: Funktioniert diese Technologie auch bei stark gealterten oder stark beanspruchten Batterien, dort, wo sich eine Rückgewinnung wirtschaftlich am stärksten auswirken könnte?

Denn gerade in E-Fahrzeugflotten, stationären Speichersystemen oder Second-Life-Anwendungen sind Spannungseinbrüche und Zellungleichgewichte besonders ausgeprägt. Sollten sich bei künftigen Tests auch bei solchen Systemen relevante Rückgewinnungsraten erzielen lassen, könnte daraus ein neuer industrieller Standard entstehen, mit deutlichen Auswirkungen auf Wartungskosten, Nutzungsdauer und die gesamte Batteriekreislaufwirtschaft.

Zum aktuellen Zeitpunkt existieren noch keine veröffentlichten Daten zu solchen Extremszenarien. Eine potenzielle Ausweitung der Tests auf solche Anwendungen bleibt abzuwarten, könnte aber, je nach Ergebnis, die Bewertungstechnologie erheblich beeinflussen.

Bereits validiert: Laborergebnisse beim National Research Council of Canada

Vor dem nun veröffentlichten Praxistest wurde das Rebalancing-Verfahren bereits in einer kontrollierten Umgebung durch den National Research Council of Canada (NRC) untersucht - Kanadas größte öffentliche Forschungseinrichtung (Quelle: NRC). In einem absichtlich unausgeglichenen Lithium-Eisenphosphat-Modul konnte durch die gleiche Technologie 99,4 % der ursprünglichen Entladekapazität zurückgewonnen werden - ebenfalls ohne Austausch oder chemische Eingriffe.

Die aktuelle Realanwendung im Nissan Leaf stützt somit die zuvor erzielten Labordaten und demonstriert, dass die Technologie unter Alltagsbedingungen grundsätzlich funktionsfähig ist.

Mehr als nur Rebalancing: Ein technologieorientierter Plattformansatz

Neben dem Rebalancing verfolgt Battery X Metals (WKN: A40X9W)* zwei weitere komplementäre Technologielinien, die zusammen eine ganzheitliche Strategie entlang der Batterie-Wertschöpfungskette ergeben:

1. Rebalancing bestehender Akkus:

Ziel ist es, bestehende Batteriepakete durch präzise elektronische Zellspannungsanpassung länger wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dies adressiert insbesondere Flottenbetreiber, Energiespeichersysteme und Second-Life-Anwendungen.

2. Recycling ohne Pyro- oder Hydrometallurgie:

In Kooperation mit einer global führenden technischen Universität wird ein zweistufiges, rein physikalisches Flotationsverfahren entwickelt. Erste Labortests ergaben eine Rückgewinnungsquote von 98,6 % für Anodengraphit sowie 96,3 % Reinheit bei oxidbasierten Materialien.

Der Verzicht auf chemisch-thermische Verfahren könnte, bei erfolgreicher Skalierung, ökologisch wie wirtschaftlich Vorteile bringen. Eine Patentanmeldung wird laut Unternehmensangaben angestrebt.

3. KI-gestützte Rohstoffexploration in Nevada:

Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens kooperiert mit einem Explorationspartner, der ein KI-basiertes System zur geologischen Datenanalyse entwickelt hat. Die Software basiert auf NVIDIA-Infrastruktur und ist Teil des NVIDIA Inception-Programms.

Ziel ist es, geochemische, topografische und historische Daten zu nutzen, um vielversprechende Lithiumvorkommen zu identifizieren. Der aktuelle Projektstatus ist ein verbindliches Memorandum of Understanding (MoU) mit einem regionalen Partner im US-Bundesstaat Nevada, einer geologisch stark explorierten Lithiumregion, die bereits zahlreiche Rohstoffprojekte hervorgebracht hat.

Ob und wann daraus ein konkretes Explorationsprojekt entsteht, bleibt offen.

Marktreaktion und Bewertung: Frühe Phase - frühes Missverständnis?

Am ersten Handelstag nach der Veröffentlichung notierte die Aktie des Unternehmens mit einem Rückgang von rund 10,8 %. Ein solcher Kursverlauf ist in Frühphasenunternehmen nicht ungewöhnlich und kann durch geringe Liquidität, kurzfristige Gewinnmitnahmen oder eine zeitverzögerte Informationsaufnahme bedingt sein.

Faktisch bleibt festzuhalten: Die Bewertung des Unternehmens lag zuletzt unter 13 Millionen Euro (Stand: Juni 2025). Trotz dokumentierter Testergebnisse, einer erkennbaren Technologieplattform und internationalen Partnerschaften befindet sich Battery X Metals (WKN: A40X9W)* weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. Eine Neubewertung durch Analysten oder strategische Partner könnte - bei weiteren Fortschritten - folgen.

Fazit: Die Technologie funktioniert - was folgt, entscheidet die Zeit

Der dokumentierte Praxistest zeigt: Zellspannungsungleichgewichte in Lithium-Ionen-Batterien lassen sich, unter bestimmten Bedingungen, vollständig kompensieren. Ob und wie sich diese Methode auch in anspruchsvolleren Einsatzfeldern bewährt, bleibt eine zentrale Frage.

Sicher ist: Die vorgelegte Realwelt-Demonstration ist ein Schritt von hoher technischer Relevanz, und eröffnet die Diskussion über neue Wege im Umgang mit alternden Batteriesystemen.

Sollten weitere Testreihen - insbesondere an stärker gealterten Akkus - folgen und vergleichbare Ergebnisse liefern, könnte sich die Sicht auf die Nutzungsdauer von Batteriesystemen grundlegend verändern.

Anleger sollten alle verfügbaren Informationen prüfen, insbesondere offizielle Mitteilungen, regulatorische Einreichungen und mögliche Interessenkonflikte.

