Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) Öl fällt am Dienstag früh im europäischen Handel. WTI wird bei 62,13 USD pro Barrel gehandelt, nach dem Schlusskurs am Montag von 62,50 USD.Der Wechselkurs für Brent-Öl (Brent Crude) gibt ebenfalls nach und wird bei 64,58 USD nach dem vorherigen Tagesabschluss von 64,95 USD gehandelt. WTI Öl FAQs Was ...

