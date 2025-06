Zürich - Der Schweizer Franken zeigt sich gegenüber dem Euro am Dienstagmorgen wenig verändert. Das Euro/Franken-Paar notiert derzeit bei 0,9342, nach 0,9347 Franken am Vorabend. Der US-Dollar hat sich zwar auf 0,8185 von 0,8169 eine Spur erholt, bliebt damit aber deutlich unter der Marke von 0,82 Fr. Auch zum Euro macht der Greenback etwas Boden gut. Am Morgen geht das Euro/Dollar-Paar zu 1,1417 um, nachdem es am Vorabend noch zu 1,1443 gehandelt ...

