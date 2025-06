NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet in dem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar damit, dass die Gewinnerwartungen in der Luxusgüterbranche weiter sinken werden. Aus dem Sportartikelbereich bleibt Adidas derweil sein bevorzugter Wert wegen der guten Markendynamik, Optimierungspotenzials, verbesserter Produkte und nur schwachem Wettbewerb. Für Puma kürzte er etwas seine Schätzungen wegen höherer Finanzaufwendungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 17:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 00:45 / EDT



ISIN: DE0006969603

