NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 570 auf 650 Pence angehoben. Der Billigflieger sei gut vorbereitet auf ein Umfeld starker Reisenachfrage in Großbritannien, vorteilhafter Treibstoff- und Währungstendenzen und gleichzeitig nur gemäßigten Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Wegen der Bestrebungen, die eigenen Kosten besser zu kontrollieren, sieht er sogar noch Luft nach oben für seine Schätzungen, die schon über dem Marktschnitt lägen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 00:45 / EDT

GB00B7KR2P84