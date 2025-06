Der japanische Yen zieht einige Intraday-Verkäufer an, bedingt durch eine Kombination negativer Faktoren.Forderungen an die BoJ, die Drosselung über 2026 hinaus zu verlangsamen, und eine positive Risikostimmung untergraben den JPY.Die divergierenden Erwartungen an die Geldpolitik von BoJ und Fed sollten einen signifikanten Aufwärtstrend für USD/JPY ...

