Nach dem schwachen Monatsausklang ist die Siemens-Aktie gestern mit einem Plus von 0,9% in den Juni gestartet. Rückblick: Die Siemens-Aktie war nach dem Kurseinbruch Anfang April in eine Erholung übergegangen und am 12. Mai bis auf 226,95 EUR gestiegen. Anschließend kam es zu einer Konsolidierung, in der die Notierungen gestern zum zweiten Mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...