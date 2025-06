Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit steigenden Kursen auf breiter Front eröffnet. Die Vorgaben aus den USA wie aus Asien sind ungeachtet der der Dissonanzen im Handelskonflikt zwischen den USA und China vom Wochenende positiv. Das Thema Zölle und Handelsbeziehungen beschäftigt die Märkte aber weiterhin intensiv, was wiederum eine gewisse Volatilität an den Märkten erwarten lässt. Etwas im Fokus stehen am Berichtstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...