Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 23.850 Punkten berechnet, ein Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, MTU und die Telekom, am Ende Heidelberg Materials, Siemens und Continental.



"Auch beim Dax steigt das Absicherungsvolumen kontinuierlich an", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Schaue man auf alle offenen Dax-Optionspositionen, seien die 28 größten Positionen allesamt Puts. Erst an Nummer 29 komme der erste Call. "Das ist absolut bemerkenswert. Und das zeigt, wie viele der aktuellen Rally an Europas Börsen misstrauen."



Aus europäischer Sicht sei das Highlight des Börsentages die Eurozone-Inflationsrate für den Mai, so Altmann. "Auf dem Parkett wird mit einem Rückgang auf den EZB-Zielwert von 2,0 Prozent gerechnet. Damit wäre der Weg für die nächste Zinssenkung frei."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1425 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8753 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,91 US-Dollar; das waren 28 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





