Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Zinssenkung der SNB auf 0 % so gut wie abgemacht. Die Schweizer Inflationsrate liegt im Mai bei -0.1 %. Sie fällt damit erneut in den negativen Bereich. Noch vor drei Jahren galt es als abwegig, dass die Teuerung wieder unter 0 % rutschen würde. Doch der starke Franken vergünstigte den Import von Waren so stark, dass davon ein teuerungsdämpfender Effekt ausging. Die Kerninflationsrate sinkt auf 0.5 %. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...