ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 175 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen seien ihm von Anlegern viele Fragen zu dem Chipkonzern gestellt worden, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe Anzeichen, dass ein jährlicher Umsatz von etwa 400 Milliarden US-Dollar im Bereich Rechenzentren tatsächlich möglich ist. Dies wäre dann fast doppelt so hoch wie seine aktuelle, 233 Milliarden Dollar hohe Schätzung für das Jahr 2026./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 00:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 00:07 / GMT



ISIN: US67066G1040

