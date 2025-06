Das Karlsruher Gericht hat nun den Entscheidungstermin veröffentlicht. Mitte Juli dürfte damit klar sein, ob für Batteriespeicher künftig Baukostenzuschüsse gezahlt werden müssen oder nicht. Der Bundesgerichtshof hat für den 15. Juli den Verkündungstermin für Baukostenzuschüsse für Batteriespeicher angesetzt. Dies geht aus der Website des Karlsruher Gerichts hervor. Am 27. Mai hatte es in dem Fall eine Anhörung gegeben. Die Enttäuschung in der Speicherbranche war groß, als die Richter die Urteilsverkündung verschoben. So bezeichnete der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) die weitere ...

