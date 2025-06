St. Gallen - Die ALL CONSULTING AG, ein führender Abacus Business Partner gibt den Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt: Ab sofort leitet Annette Fink als CEO das seit 40 Jahren im Markt bestehende Unternehmen. Gemeinsam mit Nathalie Mahr, Head of Project Management & Abacus Solutions, bilden sie die neue Geschäftsleitung der ALL CONSULTING AG. Annette Fink verfügt über langjährige und vielfältige Führungserfahrung im Dienstleistungssektor. Ihre ...

