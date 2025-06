HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 10,30 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Motorenbauers bleibe zuversichtlich, dass die diesjährigen Ziele erreicht werden, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Im ersten Quartal hätten die Auftragseingänge zwar noch am Zyklustief aus dem zweiten Halbjahr des Vorjahres gelegen, doch für den Rest des Jahres bleibe der Finanzchef Oliver Neu optimistisch. Es gebe frühe Anzeichen einer Erholung im Bausektor und Kosteneinsparungen sollten im zweiten Halbjahr die Marge stützen. Deutz bleibt eine "Alpha Idea" des Analysten./rob/tih/ag



