Die DeFi Technologies-Aktie steckt seit gut drei Wochen in einem leichten Abwärtstrend. Wird diese Nachricht dem Kurs des kanadischen Fintech-Unternehmens wieder Schub geben und sollten Anleger die Gelegenheit für einen Kauf nutzen? Ein deutscher Spitzenmanager kommt DeFi Technologies sorgt mit einer Personalie für Aufsehen in der Kryptobranche. Die Kanadier haben den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank, Dr. Manfred Knof, an Bord geholt. ...

