Alset AI sichert Großkunden: Lyken.AI übernimmt KI-Infrastruktur für über 60 Wellness-Kliniken in Nordamerika!

Alset AI (FSE: 1R6 | WKN: A40M0J), das innovative KI-Venture-Unternehmen, das zuletzt mit Infrastruktur-Partnerschaften für Furore sorgte, hat nun einen echten Großkunden gewonnen:

Align Wellness, eine Plattform für Reha- und Physiotherapiedienstleistungen mit mehr als 60 Kliniken in ganz Nordamerika, wird künftig vollständig auf die PaaS-Infrastruktur (Platform-as-a-Service) von Lyken.AI setzen!

Was ist passiert?

Lyken.AI - Alsets hundertprozentige Tochtergesellschaft - hat am 20. August 2025 eine langfristige Servicevereinbarung mit Align Wellness unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass Lyken seine KI-Agenten in sämtlichen Kliniken von Align einsetzt - von der Rezeption über Buchungssysteme bis hin zu verkaufsfördernden Dialogagenten.

Und das Beste: Die ersten KI-Agenten sind bereits live geschaltet - und liefern messbare Ergebnisse.

Was bedeutet das konkret?

Erste Umsätze aus einem Großkundenvertrag - und zwar auf Subscription-Basis mit automatischer Verlängerung !

- und zwar auf ! Skalierbares Geschäftsmodell : Für jede neue Klinik werden Onboarding-Gebühren, monatliche Abonnements und eventuelle Zusatzgebühren fällig.

: Für jede neue Klinik werden fällig. Massiver Proof-of-Concept : Die Technologie funktioniert im echten Klinikalltag - und beweist damit ihre Kommerzialität und Skalierbarkeit .

: Die Technologie funktioniert im echten Klinikalltag - und beweist damit ihre und . Einsatzgebiete wie Rezeption, Buchung & Verkauf - aber auch breit adaptierbar auf andere Branchen mit hoher Kundenfrequenz (z.B. Zahnärzte, Schönheitskliniken, Home Services).

wie Rezeption, Buchung & Verkauf - aber auch auf andere Branchen mit hoher Kundenfrequenz (z.B. Zahnärzte, Schönheitskliniken, Home Services). CEO Adam Ingrao ist überzeugt: "Diese Partnerschaft zeigt, wie Lyken's Plattform echten, greifbaren Mehrwert liefert - skalierbar, KI-nativ und sofort umsetzbar."

Warum ist das ein Gamechanger für Alset AI?

Erstens: Alset beweist, dass es nicht bei Visionen bleibt - sondern echte Kunden mit echtem Bedarf anzieht. Align ist kein Experiment - es ist ein klarer Beweis für Marktakzeptanz. Zweitens: Das Modell ist wiederholbar. Die Technologie von Lyken.AI lässt sich auf hunderte weitere Anbieter im Gesundheitswesen und darüber hinaus anwenden. Drittens: Der Deal bedeutet wiederkehrende Umsätze, ein skalierbares PaaS-Modell, und erschließt eine ganze Zielgruppe: mittelgroße Dienstleister mit Automatisierungspotenzial.

"Der Impact war sofort spürbar" - so Align Wellness

Chris Percy, General Manager von Align, zeigt sich begeistert:

"Mehrere KI-Agenten sind bereits live und liefern Ergebnisse. Besonders die Empfangs- und Verkaufsagenten haben ein riesiges Potenzial für Dienstleister mit hohem Telefonvolumen. Hier liegt ein echter Wettbewerbsvorteil."

Investor Takeaway: Alset liefert. Punkt.

Diese Meldung reiht sich ein in eine Serie strategischer Volltreffer:

Partnerschaft mit Excel Computility (Mai 2025): liefert die nötige GPU-Hardware und Serverinfrastruktur für Lyken.

(Mai 2025): liefert die nötige GPU-Hardware und Serverinfrastruktur für Lyken. Rebranding von Cedarcross zu Lyken.AI (Mai 2025): klare Positionierung als Boutique-PaaS-Anbieter für KI-Infrastruktur .

(Mai 2025): klare Positionierung als . Super Micro, NVIDIA, Silver Birch : Als Technologiepartner unterstützt ein echtes Ökosystem aus KI- und Infrastruktur-Schwergewichten .

: Als Technologiepartner unterstützt ein echtes . Henon GPT : Portfolio-Unternehmen mit Zero-Error AI Toolkit für Finanzdienstleister - und potenziell bald integriert in Lykens Infrastruktur.

: Portfolio-Unternehmen mit für Finanzdienstleister - und potenziell bald integriert in Lykens Infrastruktur. Insiderkäufe: CEO Adam Ingrao hat allein im Juli über 1,8 Millionen Aktien am Markt gekauft - klarer Vertrauensbeweis.

Fazit:

Alset AI zeigt mit dieser Meldung eindrucksvoll, dass die Plattform nicht nur Zukunftsmusik, sondern Realität in Anwendung ist. Lyken.AI ist live im Einsatz, liefert Ergebnisse - und steht jetzt in der ersten Reihe für den großflächigen Rollout in weiteren Branchen.

Diese Aktie bleibt brandheiß - und könnte sich als einer der Hidden Champions des KI-Zeitalters entpuppen.

