FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.06.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 700 (730) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 930 (960) PENCE - BERENBERG CUTS GSK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 400 (360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 480 (440) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 660 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2612 (2562) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4600 (5700) PENCE - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 235 (206) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 226 (209) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 650 (570) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES HISCOX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1500 (1000) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News