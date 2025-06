EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Produkteinführung

Leifheit AG erschließt sich mit Produktinnovation SUPERDUSTER das Segment Staub



03.06.2025 / 11:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leifheit AG erschließt sich mit Produktinnovation SUPERDUSTER das Segment Staub Neues Produkt für die Oberflächen- und Bodenstaubreinigung erfolgreich eingeführt

Produktinnovation bedient steigendes Nachhaltigkeitsbedürfnis bei Verbrauchern:

waschbare Bezüge und Kunststoff-Rezyklat im Griff

waschbare Bezüge und Kunststoff-Rezyklat im Griff Konsequente Umsetzung der Innovationsstrategie als wichtiger Wachstumstreiber

Nassau, 3. Juni 2025 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat den SUPERDUSTER für die Oberflächen- und Bodenstaubreinigung neu auf den Markt gebracht. Mit der Produktinnovation erschließt sich das Unternehmen das Marktsegment Staub und treibt im Rahmen der Unternehmensstrategie den Ausbau der Innovationspipeline konsequent voran. Mit einem geschätzten Marktvolumen von über 200 Mio. EUR allein in Europa stellt das Segment Staub für Leifheit einen sehr attraktiven Markt innerhalb der strategischen Kernkategorie des mechanischen Reinigens dar. Auch eine von Leifheit durchgeführte Umfrage unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung: 73 % der befragten Haushalte stauben mindestens einmal pro Woche ab. Dabei zeigte sich ein steigendes Umweltbewusstsein bei Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie ein klarer Trend hin zu wiederverwendbaren Produkten für die Reinigung im Haushalt. Alexander Reindler, CEO der Leifheit AG, kommentiert: "Mit dem SUPERDUSTER bringen wir die nächste vielversprechende Produktinnovation auf den Markt und erhöhen damit die Schlagzahl an Produktneuheiten. Mit kontinuierlichen Innovationen in unseren beiden Kernsegmenten mechanisches Reinigen und Wäschepflege wollen wir in den europäischen Märkten profitabel wachsen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher stört die Wegwerfkultur, auch wenn es um die Staubreinigung geht. Wir sind daher überzeugt, dass unser neuer Staubwedel mit dem nachhaltigen Produktdesign einen echten Mehrwert und großes Potential für die weitere Geschäftsentwicklung bietet. Diese Einschätzung wird uns bereits durch das rege Interesse unserer Handelspartner bestätigt." Mit dem Launch des SUPERDUSTER vereint Leifheit drei zentrale Stärken: eine hohe Reinigungsleistung, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein nachhaltiges Konzept. Der SUPERDUSTER zeichnet sich durch den zu 96 Prozent aus Kunststoff-Rezyklat gefertigten Griff aus. Zudem tragen die einfach abnehmbaren und maschinenwaschbaren Microfaser-Bezüge zu einer ressourcenschonenden Staubreinigung bei. Das überzeugt auch Verbraucher: über 90 % der Nutzer würden den SUPERDUSTER weiterempfehlen, wie eine Befragung von Leifheit zusammen mit dem ipi Institute zeigt*. Das neue SUPERDUSTER-Sortiment der Marke Leifheit ist in drei Ausführungen im Handel erhältlich und deckt damit die verschiedenen Verbraucherbedürfnisse gezielt ab: als handliche Standard-Ausführung für kleinere Flächen oder schmale Zwischenräume, in der XL-Version für höhere Stellen oder größere Flächen oder als Floor-Variante für die trockene Bodenreinigung. Durch die Kompatibilität mit dem Leifheit Click-System ist er eine ideale Ergänzung zum bestehenden Produktsortiment von Leifheit. Weitere Informationen zur Leifheit AG finden Sie auch in den aktuellen Finanzberichten und Präsentationen, die online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht. Aktuelles Bildmaterial steht zudem unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit. *Von Leifheit über das ipi Institute für Produkt-Markt-Forschung GmbH durchgeführte Befragung von 100 Kunden, ob sie den "SUPERDUSTER" weiterempfehlen würden, 2024. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigte zum Jahresende 2024 993 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com , www.leifheit.de und www.soehnle.de . Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

+49 2604 977218



03.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com