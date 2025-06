Leifheit hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend schwacher Verbrauchernachfrage in wichtigen Märkten nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Wert von 259,2?Mio.?EUR in 2024, nachdem zuvor ein Wachstum von 2-4% erwartet worden war. Die EBIT-Prognose wurde auf etwa das Niveau von 2024 (12,1?Mio.?EUR) gesenkt, vor allem aufgrund von Einmalkosten in Höhe von rund 3?Mio.?EUR im Zusammenhang mit der Verlagerung der Spritzgussproduktion von Nassau nach Blatná. Die Konsolidierung am Standort Blatná ist Teil einer umfassenden Strategie zur Produktionsoptimierung, die ab dem zweiten Halbjahr 2025 jährliche Kosteneinsparungen von rund 2?Mio.?EUR bringen soll - allerdings belasten anfängliche Investitionen die Profitabilität im ersten Halbjahr 2025. Auch der Ausblick für den Free Cashflow wurde nach unten angepasst und liegt nun im mittleren einstelligen Millionenbereich. Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleibt der mittelfristige Ausblick positiv, gestützt durch operative Effizienz, eine solide Bilanz und eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Die Analysten von mwb research haben ihre Schätzungen entsprechend angepasst und das Kursziel leicht auf 29,00?EUR (zuvor: 30,00?EUR) gesenkt, bekräftigen jedoch ihre KAUF-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag





