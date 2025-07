Die Leifheit AG bietet Haushaltsprodukte in den Bereichen Reinigung, Wäschepflege, Küche und Wohlbefinden an. Sie ist in drei Segmente unterteilt: Household (Wäsche, Reinigung und Küchenwaren), Wellbeing (Küchen- und Personenwaagen) und Private Label (französische Tochtergesellschaften Birambeau und Herby). Gegründet wurde das Unternehmen 1959 von Ingeborg und Günter Leifheit und hat seinen Sitz in Nassau, Deutschland. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 13.08.2025 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Alexander Reindler, CEO und mit Marco Keul, CFO der Leifheit AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-08-13-14-00/LEI-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 AlsterResearch