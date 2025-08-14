Beim gestrigen mwb Roundtable bekräftigte das Management von Leifheit sein Bekenntnis zum Shareholder Value, mit dem Ziel, die hohe Dividende beizubehalten und weitere Aktienrückkäufe in Betracht zu ziehen, sofern die Bedingungen es zulassen. Trotz zuletzt schwächerer Quartale aufgrund einer gedämpften Non-Food-Nachfrage bestätigte das Unternehmen, dass die aktuelle Prognose diese Gegenwinde bereits berücksichtigt. Das Management betonte erneut eine Strategie, die auf die Transformation von Produktion und Logistik abzielt, um Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen zu erreichen. Zu den aktuellen Maßnahmen gehören die Konsolidierung des Spritzgusses am Standort Blatná, die voraussichtlich EUR 2m jährlich einsparen wird, sowie die Einführung von Innovationen wie dem SUPERDUSTER, um die Absatzmengen zu steigern. Mit weiterer Expansion auf dem europäischen Markt, stärkeren E-Commerce-Fähigkeiten und erhöhter Markenpräsenz will Leifheit seine Wettbewerbsposition stärken und profitables Wachstum erzielen. Wir sehen das Unternehmen auf einem soliden Kurs und bestätigen unser KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 23,00. Die Aufzeichnung des Roundtables ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/registration/2025-08-13-14-00/LEI-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag





© 2025 AlsterResearch